Calciomercato, su Frattesi irrompe la Juventus | C’è la conferma

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha fatto il punto di mercato sulla Juventus, che secondo il giornalista di Sky Sport starebbe pensando a Davide Frattesi.

Calciomercato, Marchetti: “Giuntoli porterà tante idee nella Juventus”

Queste le sue parole: “Quali sono i primi obblighi di Giuntoli in casa Juventus?

“Anche la Juve è su Frattesi e in maniera seria. Non credo che le strategie cambino molto se c’è Giuntoli o Manna, la Juve opera di concerto e ha una struttura diversa rispetto al Napoli. Alla Juventus c’è uno staff di persone, c’è anche la seconda squadra e bisogna gestire in maniera diversa. Nella Juventus Giuntoli porterà la sue idee in un quadro che rimarrà quello, Manna ha mosso già le prime operazioni e lo ha fatto con il pieno appoggio della società anche senza Giuntoli”

E poi ancora: “Non verrà comunque stravolta la strategia della Juventus stabilita nei tanti incontri fatti anche con l’allenatore. Chiaramente le priorità sono le cessioni degli esuberi, bisognerà poi capire se arriveranno offerte anche per i giocatori considerati intoccabili, ma gli intoccabili in questo calcio non esistono. Se dovessero arrivare offerte per Chiesa e Vlahovic la Juve le valuterà, ha fatto un grande investimento per prenderli ma nessuno è incedibile.”