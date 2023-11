L’ex difensore e campione del mondo Fabio Cannavaro, è stato uno dei tanti nomi fatti per la panchina del Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia. In un’intervista a Mediaset, ha smentito questo accostamento e ha dichiarato di voler aspettare l’occasione giusta per poter tornare ad allenare.

Napoli, le parole di Fabio Cannavaro

Cannavaro al Napoli?

“Col Napoli non c’è stato nulla. Sono una persona che non crede di poter allenare su una panchina se non viene chiamato. Adesso sulla panchina c’è Mazzarri che conosce bene l’ambiente e spero che risolva la situazione”.

Dalla Cina hai ricevuto chiamate per poter allenare?

“In Asia ho lavorato tanto e ho anche vinto due campionati. Io non decido di stare fermo, sono gli altri che ti fanno stare fermo. Il mio progetto è allenare, sto aspettando l’occasione giusta per poterlo fare. E mi auguro arrivi”.

Attendi e speri sempre in una chiamata dalla Serie A?

“Dipende dalla situazione, qualunque chiamata va valutata attentamente e presa in considerazione. Indipendentemente da dove arrivi la chiamata, è sempre una possibilità per poter permettere alla gente di conoscerti e trasmettere la tua esperienza”.