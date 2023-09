Si sa, Josè Mourinho fa sempre un po’ discutere. E’ dopo il turno di Antonio Cassano, a criticare il (non)gioco dell’allenatore portoghese è arrivato anche Fabio Capello, ex allenatore della Roma. E proprio in riferimento ai giallorossi e allo Special One ha parlato a Sky Sport l’ex tecnico della Juventus.

“La squadra di Simeone ha giocato bene, non ha messo il pullman davanti alla porta come Mourinho”.