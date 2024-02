Capolavoro Inter, dopo Taremi altro svincolato di lusso in arrivo | E potrebbe non essere finita qui

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’Inter non vuole di certo finirla qui visto che i nerazzurri sono concentrati sul triplo obiettivo che porta al nome di campionato, Champions League e calciomercato.

Inter, Marotta re degli svincolati | Non c’è solo Taremi

“Dopo Taremi arriverà anche Zielinski. L’Inter ha già posto le basi per il futuro e ha praticamente messo a segno un’altra operazione a parametro zero. Per lui è pronto un contratto triennale fino al 2027, con un ingaggio importante intorno ai 3 milioni di euro. Insomma un doppio colpo per dare subito rinforzi importanti a centrocampo e in attacco”.

“È chiaro che il discorso in vista del prossimo anno è stato appena avviato. L’Inter in questi mesi lavorerà anche per cercare di prendere un difensore. L’idea primaria era Djalò ma la mossa della Juventus, che è riuscita ad acquistarlo dal Lille, ha cambiato lo scenario. Marotta e Ausilio si stanno già muovendo per cercare il profilo giusto da inserire nella rosa”. Questo l’editoriale fatto da Nicolò Ceccarini, direttore di TMW.