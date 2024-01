Carnevali: “Juve interessata a Berardi ma vogliamo continuare insieme”

Sono queste le parole di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo intervenuto ai microfoni di TMW e che ha parlato di diverse trattative comprese quella di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo e vecchio obiettivo della Juventus.

Carnevali: “Contatti con la Juventus per Berardi ma non solo..”

“La Juventus in estate ha avuto interesse per Berardi, ma non si è fatto nulla perché tra essere interessati e avere la voglia di definire qualcosa ne passa – le parole di Giovanni Carnevali a TMW Radio -. Al di là della Juventus ci sono stati anche altri club. Da parte nostra c’è il desiderio di andare avanti insieme, ci lega qualcosa di speciale. Da anni ci sono voci ma per noi resta sempre il miglior acquisto di ogni sessione di mercato. Non gli ho mai fatto nessuna promessa, se ci saranno opportunità ne discuteremo per trovare la soluzione migliore per tutti”. Queste le parole del noto dirigente.