Il giornalista di Dazn Orazio Accomando ha fatto sapere, tramite un post su X (ex Twitter), che il responso delle controanalisi effettuate dal centrocampista della Juventus Paul Pogba sarà noto entro il weekend. Il francese classe 1993, risultato positivo lo scorso 12 Settembre per aver assunto testosterone, aveva richiesto le controanalisi del doping. Queste si sono svolte stamani al laboratorio dell’Acqua Acetosa a Roma e adesso tutto il mondo Juve, e non solo, attende con ansia l’esito. L’ex United rischia un’esclusione molto pesante in caso di conferma: dai 2 ai 4 anni di stop. Si potrebbe anche ricorrere eventualmente al patteggiamento. La Juventus, invece, potrebbe rescindere il contratto in scadenza a Giugno 2026.

