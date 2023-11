Inter in vendita? La decisione di Zhang è chiara

Il patron dell’Inter Zhang sembra non avere nessuna intenzione di cedere il club nerazzurro. Nonostante il debito con Oaktree il presidente dei nerazzurri non vorrebbe cedere il club, l’idea è quella di rifinanziare il debito e proseguire al timone del club nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello sport, la strategia di Zhang prevede l’apporto di fondi che possano rifinanziare il debito con Oaktree. In questi giorni sono in corso contatti con almeno un paio di credit fund statunitensi interessati all’operazione. Il nodo è relativo ai tassi d’interesse: quelli attuali con Oaktree sono fissati al 12%, l’obiettivo di Zhang è chiudere il nuovo finanziamento a tassi contenuti.