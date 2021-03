Alla Lazio di Simone Inzaghi servirà una vera e propria impresa in Germania per passare il turno e ottenere i quarti di finale di Champions League

Bayern Monaco-Lazio

I quarti di Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi sembrano essere un miraggio dopo il 4-1 subito all’Olimpico di Roma dalla formazione biancoceleste. I campioni d’Europa in carica di certo non daranno vita facile alla Lazio nella gara di ritorno, prevista per domani sera alle 21 all’Allianz Arena di Monaco.

Quanti gol deve fare la Lazio per passare il turno

Il risultato dell’andata fa pensare alla qualificazione come compromessa ed appesa a un filo. Ai biancocelesti domani sera in Germania servirà una vera e propria impresa. Alla Lazio per passare il turno servirà una grande prestazione e un grande risultato. La formazione di Inzaghi può passare il turno vincendo 0-4. Un risultato difficile da raggiungere, ma nel calcio nulla è impossibile. Nonostante il grande ed evidente il divario tra la squadra di Inzaghi e quella del Bayern campione d’Europa che all’andata ha ottenuto 4-1 anche senza avere disponibili giocatori del calibro di Gnabry, Mueller, Pavard, Tolisso e Douglas Costa.