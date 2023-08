Charity Night, parola a Gianmarco Morrone: “Sarà una serata speciale”

A Roma il Charity Night del Calciomercato, organizza Sportogether

Sportogheter di nuovo al fianco di Adicosp nell’organizzazione del Charity del calciomercato, ne abbiamo parlato con Gianmarco Morrone Direttore Generale di Sportogether

“Per noi di Sportogether è un estremo piacere di essere nuovamente al fianco di Adicosp nell’organizzazione del Charity Night del calciomercato. – le parole di Morrone ai microfoni di SportPaper – Il binomio non è una novità, eravamo infatti già presenti nella prima edizione in occasione della sessione invernale del calciomercato. Adicosp da sempre vicina alla beneficenza, noi di Sportogether siamo il giusto strumento per applicarla attraverso i nostri eventi. Il Calciomercato dalla scorsa sessione è stato portato anche a Roma, nella capitale, per noi è un onore sostenerlo. Come direttore generale della fondazione sono fiero dei nostri traguardi”.

Si rinnova l’appuntamento con il Charity Night, cosa dobbiamo aspettarci il 31 sera?

“Il mondo Sportogether cresce giorno dopo giorno, l’obiettivo è quello di fare sempre meglio. Nell’ultimo evento abbiamo avuto un’ottima interazione, stiamo preparando al meglio questa sessione con l’obiettivo di migliorarci. Già all’ultimo evento sono stati presenti personaggi vip e dello spettacolo, in molti hanno aderito nuovamente al nostro invito”.

Cosa prevede la serata di Gala?

“Presso il JuMangji di Roma si svolgerà questa seconda edizione. Sarà una serata ricca di contenuti, interverranno personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica. Sarà una serata dove poter incontrare amici e far beneficenza. Abbiamo scelto di destinare il ricavato dell’evento all’associazione “The Shadow Project” di Gloria Peritore, realtà attiva nell’Empowerment Femminile e nella prevenzione alla violenza in qualsiasi sua forma attraverso lo sport”.

SportPaper in collaborazione con RadioRoma TV sarà partner dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni: charityeventdinner@gmail.com o telefonare al +39 331 2071646.