Chelsea-Fulham, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La sfida tra Chelsea e Fulham, prevista per il 13 gennaio 2024 allo Stamford Bridge, è un match clou del calcio londinese. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le recenti sconfitte in Coppa di Lega. Il Chelsea, guidato da Mauricio Pochettino, è deciso a migliorare la sua posizione in Premier League, mentre il Fulham di Marco Silva punta a rompere la serie negativa nelle trasferte. Il Chelsea è favorito, grazie alla sua forza in casa, ma dovrà far fronte a diverse assenze importanti. Si prevede una partita combattuta con il Chelsea leggermente favorito​​.