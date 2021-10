Continuiamo la scoperta dei migliori profili Under 23 che faranno il grande salto nei professionisti. Tobias Johannesson ha impressionato, la Norvegia avrà il suo campione?

La Norvegia e la sua squadra Uno-X Dare Development Team stanno lavorando molto bene con i giovani e sfruttando alla perfezione la conformazione del territorio, per preparare ragazzi molto abili soprattutto in salita.

L’ultimo gioiello pronto al grande salto è Tobias Johannessen, che dopo appena una stagione di ciclismo su strada si è già guadagnato il passaggio nei professionisti. Il prossimo anno infatti alla Uno-X Pro Cycling Team, sorella maggiore della squadra di sviluppo in cui a corso quest’anno.

Longilineo e capace di tenere alti ritmi in salita ha le caratteristiche dello scalatore moderno. Ha un fratello gemello con il quale condivide le fatiche in strada. Proviene dalla mountain bike e dal ciclocross e proprio per questo ha ampi margini di miglioramento.

Johannessen, una stagione favolosa

Il 2021 è stato indubbiamente l’anno della svolta. Ingaggiato dal team di sviluppo della Uno-X, squadra continental norvegese, per fare esperienza si è subito preso la scena.

Al Giro d’Italia dilettanti si è arreso soltanto ad un grandissimo Ayuso, finendo sul podio nella classifica generale e in in due tappe. Ma si è rifatto con gli interessi al Tour de l’Avenir, dove ha battuto Rodriguez (già professionista con la INEOS) e conquistato due tappe. Podio anche al Sazka Tour in Repubblica Ceca con due tappe all’attivo e 3° anche nella prestigiosissima Liegi-Bastogne-Liegi Espoirs.

Risultati eclatanti che gli valgono il passaggio nei professionisti e l’attenzione futura per una carriera che si prospetta di primo ordine.