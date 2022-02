Domenico Pozzovivo è ancora un ciclista professionista. Il piccolo scalatore lucano ha infatti firmato un contratto annuale che lo legherà alla formazione World Tour belga della Intermaché-Wanty-Gobert.

Per tutto l’inverno erano trapelate notizie secondo le quali Pozzovivo stesse pensando al ritiro, complici le condizioni fisiche non eccezionali per i troppi infortuni e la difficoltà a trovare un ingaggio e un progetto tecnico per la prossima stagione.

Alla fine questo pericolo è stato scongiurato e Domenico Pozzovivo sarà già al via della Ruta del Sol con la nuova maglia domani 16 Febbraio.

La Intermarché si regala Pozzovivo

La formazione belga è stata protagonista di un grandissimo inizio di stagione in cui sono già arrivate le vittorie di Kristoff alla Clasica de Almeria e di Jan Hirt al Tour of Oman.

L’ingaggio di Pozzovivo rinforza ulteriormente il roaster andando ad aggiungere grande esperienza e incisività per le difficili corse di montagna.