E’ andato in scena l’arrivo più significato del Tour of Oman, l’assalto della Green Mountain è stato l’epilogo della quinta tappa del breve tour mediorientale. L’ha spuntata il ceco dell’Intermarché Jan Hirt che si è dimostrato il più forte sulla storica salita dell’Oman. Grande momento per la squadra belga che aveva appena festeggiato la vittoria di Kristoff nella Clasica de Almeria.

Qui in passato avevano vinto corridori del calibro di Froome, Lopez, e anche del nostro Vincenzo Nibali. Come spesso è accaduto anche in passato chi trionfa qui si porta a casa anche la classifica generale.

Purtroppo nulla ha potuto Fausto Masnada che ha perso oggi 1’48” dal vincitore, pagando eccessivamente lo sforzo della vittoria di ieri, e ha dovuto cedere la maglia del primato al più forte Hirt.

Domani ultima tappa per velocisti che difficilmente influirà nella classifica finale. Si assisterà ancora alla sfida tra Fernando Gaviria e Mark Cavendish.

Tour of Oman, ordine d’arrivo quinta tappa