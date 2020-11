Clamoroso dalla Spagna: Thiago Motta prossimo allenatore del PSG

L’ex allenatore del Genoa è pronto a tornare in panchina. Dalla Spagna giungono voci che lo vedono come l’erede selezionato da Leonardo per sostituire Tuchel al PSG. I dettagli

Nel luglio del 2018, Thiago Motta diventa ufficialmente il nuovo allenatore del PSG under 19. Una scelta voluta fortemente dal DS parigino Leonardo. Il 22 ottobre del 2019 Enrico Preziosi, presidente del Genoa, esonera Aurelio Andreazzoli e sceglie l’italo-brasiliano come nuovo allenatore del Grifone. Una parentesi poco fortunata per Thiago Motta visto che resta in Liguria fino al 21 dicembre dopo aver ottenuto in 10 panchina appena 2 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Thiago Motta non ha mai perso la stima dei dirigenti parigini, su tutti quella di Leonardo. Infatti, secondo quanto riportato da Todofichajes sarà proprio l’ex allenatore de Genoa il successore di Thomas Tuchel sulla panchina del PSG. Il futuro del tecnico tedesco è già segnato, a fine stagione lascerà il club della capitale e il successore ha già un nome ed un cognome.