Senza emozioni e senza reti: un punto per parte per Club Brugge e Juventus (0-0)

Si conclude in parità: Juventus ai play-off di UEFA Champions League. Porta sbarrata per la qualificazione agli ottavi.

Pari senza reti tra Club Brugge e Juventus. La formazione di Thiago Motta raggiungere il turno successivo della UEFA Champions League, approdando ai play-off. Tuttavia, i bianconeri il risultato odierno sbarra la strada ad una possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale. Vecchia Signora a 12 punti, con il momentaneo quattordicesimo posto nella classifica.

Club Brugge – Juventus, primo tempo senza occasioni

Primo tempo soporifero al Jan Breydel. Tanto possesso palla per la Juventus e Club Brugge che prova a contrattaccare in ripartenza. Gara avida di occasioni. Tanta fatica di entrambe dalla trequarti in avanti. L’unica opportunità dei padroni di casa è in avvio, dopo appena un minuto con Jutglà a calciarla sul fondo. Per i bianconeri l’unica occasione arriva al 37′. Grande giocata di Douglas Luiz; il brasiliano stoppa di palla di petto, salta Jashari con un sombrero, ma la mette lontano sul fondo.

Club Brugge – Juventus,

L’inizio di ripresa è in mano alla formazione belga. Occasione incredibile dopo appena tre minuti dal fischio di inizio. Disastro in fase di costruzione della Juventus. Di Gregorio serve malissimo Savona, che si lascia anticipare da Tzolis, il quale, a sua volta, serve Jutglà che non ne approfitta e, di destro, la manda a pochissimo dal palo. Buona reazione bianconera in verticale. Mbangula, servito da Locatelli, trova Nico González a centro area: l’argentino inciampa sul pallone da posizione favorevole e Douglas Luiz, alle sue spalle, con uno scavetto, la manda sopra la traversa. Buona opportunità per la formazione di Thiago Motta al settantesimo. Il rientrante Conceição, con il solito spunto, serve Koopmeiners. L’olandese, di testa, la manda sul fondo. Il Club Brugge si divora il vantaggio pochi minuti dopo. Talbi trova il neo entrato Nilsson, che da ottima posizione la spedisce alta. Al minuto numero ottantacinque la grande opportunità bianconera con Locatelli: il centrocampista, con un tiro da fuori, costringe Mignolet a metterla in calcio d’angolo. Si conclude in parità: Juventus ai play-off di UEFA Champions League.

Club Brugge – Juventus, risultato e tabellino:

0 – 0

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe (69′ Seys), Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi (90′ Maijer), Vanaken, Tzolis (78′ Vetlesen), Jutglà (69′ Nilsson). All. Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz (75′ Thuram), Locatelli; Weah (66′ Conceição), Koopmeiners (75′ McKennie), Mbangula (66′ Yildiz); Nico González (75′ Vlahović). All. Motta.