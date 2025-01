Club Brugge – Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Possibile panchina per Vlahovic. L’attacco bianconero potrebbe tornare in mano a Nico González. Nuova titolarità per Mbangula con Koopmeiners e Weah sulla trequarti. Possibile ritorno dal 1′ per Douglas Luiz accanto a Thuram in mezzo al campo. C’è Savona sulla fascia destra.

Club Brugge – Juventus, le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla. All. Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico González. All. Thiago Motta.