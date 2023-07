Futuro in prima squadra per l'attaccante classe 2004?

Nonostante gli acquisti fatti fino ad ora, e in attesa di un grande nome per l’attacco, la Roma, secondo quanto riportato da Goal. com, ha acquistato dal Vicenza Filippo Alessio, attaccante del 2004 e che arriva a Trigoria in prestito con diritto di riscatto.

Il giovane calciatore dopo le visite mediche sarà subito a disposizione di Federico Guidi, tecnico della squadra Primavera.