Al 73′ di Udinese-Roma, Evan Ndicka si è accasciato a terra toccandosi il petto. E’ stato soccorso dai medici che lo hanno portato nell’immediato fuori dal campo. In questo frangente di tempo era cosciente. Dopo un elettrocardiogramma allo stadio, poi la decisione di ricoverarlo in ospedale (in codice giallo). Gli ultimi aggiornamenti.

Evan Ndicka sta meglio, escluso l’infarto

La notizia più importante è che Evan Ndicka durante Udinese-Roma non ha avuto un infarto. La certezza è arrivata dalla conta degli enzimi cardiaci a cui si è stato sottoposto il 24enne ivoriano.

Cercando di capire la natura del malore, l’ipotesi più accreditata è che il difensore della Roma abbia avuto una compressione polmonare, tra l’altro evidenziata da una Tac, e dovuta a un colpo subito in campo durante la gara a Udine. Non si esclude l’ipotesi di un possibile pneumotorace. Come sta adesso Ndicka? Sta bene. Questo secondo gli ultimi accertamenti e secondo le indiscrezioni riportate. Attualmente si trova nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in cura con il professor Massimo Imazio.

Udinese-Roma, quando si recupera la partita?