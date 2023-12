Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Radio 24 commentando la situazione dell’Inter in Champions sostenendo che debba arrivare prima per non rischiare spiacevoli sorprese dall’urna.

Compagnoni sull’Inter

Queste le sue parole: “Per l’Inter è un obbligo il primo posto nel girone. L’unica mina vagante potrebbe essere il Paris Saint Germain, ma mai come quest’anno le squadre che arrivano al secondo posto sono tutte abbordabilissime. Ecco perchè diventa importantissimo qualificarsi prima”.