Del futuro di Antonio Conte ha parlato Angelo Alessio, suo vice dai tempi del Siena fino al Chelsea. In un’intervista rilasciata a TuttoSport, l’ex vice allenatore ha fatto capire che il tecnico sceglierà in base agli investimenti e agli obiettivi delle proprietà straniere che vorranno l’allenatore sulle rispettive panchine.

Le parole di Angelo Alessio sul futuro di Antonio Conte

“Quest’anno ha detto pubblicamente che rimarrà fermo. In estate poi, sicuramente lo cercheranno in tanti in Italia e all’estero perché è un allenatore straordinario e per me chi lo prenderà farà un affare. Milan? Bisognerà capire come ragioneranno le proprietà straniere sugli investimenti e sugli obiettivi. Lui è un grandissimo professionista e come ha detto in passato, davanti a proposte importanti non si tirerebbe indietro. Come è andato all’Inter potrebbe andare al Milan“.