Coppa d’Asia: Arabia Saudita-Corea del Sud, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida negli ottavi di finale di Coppa d’Asia tra Arabia Saudita e Corea del Sud all’Education City Stadium di Doha. Da una parte la nazionale guidata dall’ex CT azzurro, Roberto Mancini, vincitrice del Gruppo F con 7 punti, con vittorie contro Kirghizistan e Oman e il pareggio a reti inviolate arrivato contro la Thailandia. Dall’altra la Corea del Sud, seconda nel Gruppo E alle spalle del Bahrain con 5 punti in tre gare disputate. Il match, in programma martedì alle 17, sarà visibile in streaming su OneFootball.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Corea del Sud:

ARABIA SAUDITA (3-4-3): Al-Kassar; Al-Briek, Al-Tambakti, Lajami, Al-Bulaihi; Abdulhamid, Ali, Al-Malki, Ghareeb; S. Al-Dawsari, Al-Shehri. CT. Mancini.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Hyeon-woo; Young-woo, Seung-hyun, Min-jae, Jin-su; Kang-in, In-beom, Woo-yeong, Jae-sung; Gue-sung, Heung-min. CT. Klinsmann.