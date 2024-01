Coppa d’Asia: finisce agli ottavi il cammino dell’Arabia di Roberto Mancini

Fuori l’Arabia di Mancini: decisivi i calci di rigore

Finisce già agli ottavi di finale il cammino dell’Arabia Saudita di Roberto Mancini in Coppa d’Africa. In vantaggio al 46′ la nazionale guidata dal tecnico marchigiano, grazie alla reti di Abdullah Radif, attaccante per l’Al-Shabab. Tuttavia, nei minuti finali è la Corea del Sud a trovare il pari con Cho Gue-sung, in gol al 99′.

Decisivi i calci di rigore. In rete per la Corea del Sud: Son, Cho Gue-sung, Kim Young-gwon e Hwang Hee-chan, che mette in rete il gol che condanna la nazionale araba all’eliminazione. Fatali gli errori dal dischetto Al-Nejei e Ghareeb.