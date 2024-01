Coppa del Re: CD Lugo-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Sedicesimi di finale di Coppa del Re: Atlético Madrid di Simeone ospite del CD Lugo, formazione di terza serie spagnola, all’Estadio Anxo Carro. Colchoneros in campo con il solito 5-3-2. Difesa affidata ad Azpilicueta, Giménez e Soyuncu, sostenuti da Molina e Galán sulle fasce. In mediana Riquelme, Witsel e Saúl. Coppia composta da Correa e Memphis in attacco.

Le probabili formazioni:

CD LUGO (4-3-3): Lucas Díaz; Johaneko, Castrín, César Morgado, Javi Vázquez; Thiago Ojeda, Aranda, Nacho Quintana; Antoñín, Víctor Narro, Antonetti. All. Alves.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Soyuncu, Galán; Riquelme, Witsel, Saúl; Correa, Memphis. All. Simeone.