Coppa di Francia: Revel-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Trentaduesimi di finale di Coppa di Francia: il PSG di Luis Enrique ospite del Revel, squadra di sesta serie. Parigini all’esordio nella competizione; padroni di casa, invece, che hanno superato Guérande, nel settimo turno, e Blagnac, nell’ottavo turno. La gara, in programma domenica alle 20.45, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

REVEL (5-3-2): Garcia; Briol, Mbuluba, Palacios, Ouhafsa, N’Guessan; Zahil, Vieu, Calmette; Ritter, Boyer. All. Giné.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Soler, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.