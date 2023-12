Coppa Italia: Fiorentina-Parma, le scelte di Italiano e Pecchia

Fiorentina in campo con il 4-2-3-1. Italiano sceglie il turnover per la gara casalinga di Coppa Italia contro il Parma. Mina e Martinez Quarta centrali difesa, con Pierozzi e Parisi sugli esterni. Centrocampo affidato a Maxime Lopez e Mandragora. In avanti, alle spalle della punta, Nzola, spazio a Ikoné, Barak e Brekalo. Tra i pali torna Christensen. Nel Parma torna Benedyczak, che partirà dalla panchina; unico indisponibile tra i ducali è lo squalificato Zagaritis.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Pierozzi, Mina, Martinez Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Ikoné, Barak, Brekalo, Nzola. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara, Hernani, Estévez, Man, Camara, Mihăilă, Colak. All. Pecchia.