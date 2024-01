Coppa Italia: Juventus-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Ultimo quarto di Coppa Italia: all’Allianz Stadium di Torino, ospite della Juventus, arriva il Frosinone di Di Francesco. Bianconeri, semifinalisti della passata edizione, hanno superato la Salernitana, in un roboante 6-1, nel primo turno disputato. Diversamente, i ciociari hanno battuto il Pisa, nel primo turno, il Torino, nei sedicesimi, e il Napoli, con un netto e sorprendente 0-4, negli ottavi. L’ultimo precedente, risalente al 23 dicembre, è terminato 1-2 per la formazione di Allegri, grazie alle reti di Yildiz e Vlahovic (Bàez per i gialloblù). Il match, in programma giovedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Yildiz, Milik. All. Allegri.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Caso. All. Di Francesco.