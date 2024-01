Coppa Italia: Milan-Cagliari, le scelte di Pioli e Ranieri | Le formazioni

Pioli potrà contare ancora su Chukwueze, il quale ha ricevuto una deroga dalla federazione nigeriana, impegnata nella prossima Coppa d’Africa. Niente da fare per Bennacer, già a disposizione della nazionale algerina. Il tecnico rossonero si affida a Simic e Theo Hernandez centrali di difesa, con Florenzi e Bartesaghi sulle fasce. Mediana affidata a Reijnders e Adli, alle spalle di Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao. In avanti il solo Jovic. Tra i pali c’è Mirante.

Cagliari con Luvumbo, ancora a disposizione (anch’egli sarà impegnato con la propria nazionale – angolana – in Coppa d’Africa), in coppia con Petagna in attacco, sostenuti da Mancosu sulla trequarti. Centrocampo con Jankto e Sulemana. In difesa il quartetto composto da Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos e Azzi. In porta tocca a Radunovic.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Azzi; Jankto, Sulemana, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.