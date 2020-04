Annullati Tour de Suisse e Maratona dles Dolomites

Tour Suisse Maratona Dolomites | Il Tour de Suisse di giugno è diventata l’ultima gara ciclistica annullata a causa della pandemia di coronavirus. Gli organizzatori hanno dichiarato di non poter organizzare la gara come previsto tra il 7 e il 14 giugno e che un rinvio a una data successiva dell’anno non è stato possibile per motivi “logistici e finanziari”. Il Tour de Suisse annuale è normalmente un importante evento di messa a punto per il Tour de France. La famosa gara francese deve ancora svolgersi, ma secondo quanto riferito gli organizzatori stanno valutando se posticipare la data di inizio del 27 giugno. L’Uci ha dichiarato che non ci saranno corse fino al 1° giugno.

La gara di Luglio

“La Maratona dles Dolomites 2020 rimarrà un’opera incompiuta. In questo momento, difficile per tutti noi, la Maratona sarà annullata. Vi aspettiamo per la 34a edizione in programma per domenica 4 luglio 2021”, si legge nella nota degli organizzatori. Maratona dles Dolomites con vista sul Sassongher sopra Corvara La Maratona dles Dolomites – Enel è una maratona per bici da corsa che si snoda su alcuni dei più bei passi delle Dolomiti. Partenza e arrivo sono in Alta Badia. Dal 2004 la Maratona dles Dolomites – Enel propone tre tracciati distinti, chiusi al traffico e riservati solo ai ciclisti: il percorso maratona con 138 km e 4230 metri di dislivello, un percorso medio con 106 km e 3139 di dislivello ed il percorso Sella Ronda con 55 km e 1780 di dislivello.