Coronavirus Motogp, Valentino Rossi: “Non sappiamo quando inizieremo”

Coronavirus Motogp parla Valentino Rossi

Coronavirus Motogp Valentino Rossi | Il MotoGp del 22 marzo a Buriam, in Thailandia, è rinviato a data da destinarsi. Lo ha annunciato il ministro thailandese della Sanità Anutin Charnvirakul. “Questa decisione dimostra che la Thailandia sta prendendo serie misure contro la diffusione della malattia tra i thailandesi e gli stranieri che avrebbero partecipato all’evento”, ha detto Anutin. “Il governo thailandese – si legge nella nota della MotoGp – ha comunicato che non sarà possibile svolgere l’evento nella data previamente accordata vista la situazione che si è generata a livello mondiale in seguito all’espandersi del coronavirus. Per questo motivo, la Fim, Irta e Dorna hanno valutato la possibilità di posticipare l’appuntamento nel corso della stagione”.

Le parole di Rossi

“È davvero una brutta notizia. Un vero peccato. Dopo un inverno trascorso ad allenarci, eravamo pronti per iniziare la stagione, sia fisicamente che psicologicamente”. Valentino Rossi commenta così il rinvio dell’inizio della stagione Motomondiale a causa dell’emergenza coronavirus: l’appuntamento di Losail è stato annullato per la classe MotoGp, la gara in Thailandia posticipata a data da destinarsi. “Dopo i test in Qatar volevo davvero iniziare con la prima gara”, ha spiegato il pilota della Yamaha. “La cancellazione del Gp Qatar è una notizia difficile da accettare, anche per i tifosi, perché ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter iniziare a correre. Sarà sicuramente molto tempo, considerando – ha aggiunto il ‘Dottore’ – che il prossimo Gp in Thailandia è stato posticipato per tutte le classi. Spero che tutto migliori nelle prossime settimane”