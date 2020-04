Coronavirus Volley Superlega Serie A2 e Serie A3 sospese

Si sono riunite oggi in tre distinte videoconferenze le Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca con l’obiettivo di discutere sul prosieguo dei Campionati. Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all’unanimità dalle Consulte di Serie A2 ed A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle tre Serie. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine delle Consulte, comunicherà la volontà espressa da quest’ultime alla Federazione, che ha la responsabilità dell’ordinamento dei Campionati, attendendo le sue determinazioni.

Coronavirus Volley Superlega l’ipotesi Playoff

È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall’AD Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff. La Consulta di SuperLega ha discusso inoltre la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora ci siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie.

Le reazioni dei Club

«Dal nostro punto di vista era una decisione scontata, per qualcuno non lo era, ma non si capisce in quale maniera si poteva pensare di continuare con questa situazione in corso – taglia corto il presidente della Top Volley Cisterna Gianrio Falivene – Il futuro? Da qui a qualche tempo non si può prevedere nulla, nemmeno se fossi un mago potrei fare una previsione».