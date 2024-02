Corriere dello Sport: “Juve e Milan su Thiago Motta, ma Giuntoli smentisce i contatti”

Il quotidiano scrive dell'interessamento di Juve e Milan per Thiago Motta, a cui affidare la panchina per la prossima stagione di Serie A: futuro in bilico per Allegri e Pioli.

“Juve e Milan su Thiago Motta, Giuntoli però smentisce contatti” scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico del Bologna piace alla squadra bianconera che sta pensando di sostituire Allegri per la prossima stagione in caso di finale di stagione deludente; stessa dinamica in casa Milan, dove il futuro di Pioli è instabile e si sta facendo largo la voglia di ripartire con un nuovo progetto tecnico. Scrive Ivan Zazzaroni: “Giuntoli smentisce e subito dopo s’incazza per il solo fatto che intende evitare qualsiasi forma di destabilizzazione interna: non tollera di essere accusato di scorrettezza nei confronti dell’allenatore”.

Giuntoli vuole Thiago Motta? Ha già provato a portarlo al Napoli la scorsa estate

Ma Thiago è un pallino di Giuntoli e non è casuale il fatto che l’estate scorsa sia stato avvicinato dal Napoli per raccogliere l’eredità di Mister Spalletti. Ma la pista azzurra è di nuovo esclusa per l’estate, come svelato da Dario Canovi, il padre dell’agente-amico Alessandro: “Thiago non conosce ancora il suo futuro. Non andrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori”.