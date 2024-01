Costa d’Avorio-Guinea Bissau, probabili formazioni e dove vederla

Via alla trentaquattresima edizione della Coppa d’Africa. La Costa d’Avorio, padrona di casa, ospita la Guinea-Bissau nella gara d’esordio della competizione. Les Elephants, campioni d’Africa in ben due occasioni (1992 e 2015), restano tra i favoriti, potendo contare anche il fattore casa dalla loro parte. Il match, in programma sabato alle 20 ad Abidjan, sarà visibile, in esclusiva, su SportItalia, canale 60; in streaming sul sito di SportItalia.

Le probabili formazioni:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Aurier, Diomande, N’Dicka, Konan; Kessié, S. Fofana, Sangaré; Krasso, Boga, Bamba. All. Gasset.

GUINEA-BISSAU (3-5-2): Mendes; Candé, Mané, Djalò; C. Mane, Semedo, Cassama, Rodrigues, Quizera; Gano, Baldé. All. Candé.