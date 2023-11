Costacurta su Camarda: “Lui meglio di Jovic”. Oggi Pioli in conferenza

Milan-Fiorentina sarà l’ennesima opportunità data a Luka Jovic, ex attaccante viola a cui Pioli e i tifosi rossoneri stanno concedendo l’ultimatum. La sfida di San Siro potrebbe non essere però solo quella di Jovic perchè c’è Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che è pronto a stupire tutti.

Costacurta: “Lancerei Camarda titolare”

E proprio di questo ha parlato Billy Costacurta ai microfoni di Sky Sport: “Camarda è meglio di Jovic. Io lo farei giocare titolare eccome. Ha 15 anni, è un giocatore che fa gol come quello in rovesciata contro il Psg”.

Sul fisico del giovane calciatore, l’ex calciatore del Milan ha risposto così: “Soffrirebbe la fisicità dei difensori avversari certo ma mi ha impressionato la capacità di liberarsi dall’uomo in mezzo all’area che ho visto solo in Pippo Inzaghi. Sta facendo bene: avevano gli stessi dubbi quando è arrivato in Primavera, sembrava fosse un azzardo. Ora sembra sia un azzardo farlo esordire in Serie A”. Pioli, tecnico del Milan, parlerà in conferenza stampa