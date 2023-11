Ci siamo, sta per ricominciare la Serie A che, come tutti i principali campionati europei, si è fermata per lasciare spazio alle Nazionali. Il Milan sarà di scena sabato sera a San Siro contro la Fiorentina con Pioli spera nel recupero di un big a centrocampo.

Loftus-Cheek vede il Borussia e spera per la Fiorentina

Nella sfida contro il PSG, Ruben Loftus-Cheek, ha dato l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante per il sistema di gioco dei rossoneri. Proprio nel match contro i francesi ha accusato un problema fisico che non ha permesso all’ex Chelsea di giocare l’ultima sfida prima della sosta contro il Lecce.

Come riferisce “Tuttosport”, il centrocampista nella giornata di ieri ha svolto ancora lavoro differenziato, il suo ritorno in gruppo potrebbe essere anche oggi e se fosse così Pioli avrebbe l’inglese a disposizione per la gara contro la viola anche se giocherebbe solo uno spezzone. Il vero obbiettivo è quello di essere al cento per cento nella delicata sfida di Champion League contro il Borussia Dortmund.