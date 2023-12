Il prossimo incontro tra Crystal Palace e Brighton a Selhurst Park giovedì sera segna un nuovo capitolo nell’atteso derby M23, con le due squadre che lottano per punti cruciali in Premier League. Dopo un sorprendente pareggio per 2-2 contro il Manchester City, il Palace di Roy Hodgson affronta un Brighton che ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal.

Crystal Palace-Brighton, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Brighton è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.20 su snai e 2.26 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.44 mentre una vittoria del Crystal Palace (segno 1) si trova anche quota 3.26. Ecco la comparazione quote di Crystal Palace e Brighton dei bookmakers:

Snai : Crystal Palace (1): 3.20 Pareggio (X): 3.40 Brighton (2): 2.20

: Gol Gol : Crystal Palace (1): 3.26 Pareggio (X): 3.44 Brighton (2): 2.24

: Sportbet : Crystal Palace (1): 3.24 Pareggio (X): 3.46 Brighton (2): 2.26

:

Momento Crystal Palace

Con solo due punti ottenuti nelle ultime sei partite, il Palace ha vinto solo una partita in casa in Premier League quest’anno, ma la rimonta contro il City potrebbe dare una svolta alla loro stagione. Tuttavia, devono fare i conti con un’infermeria piena, che include giocatori come Cheick Doucoure, Jesurun Rak-Sakyi, Rob Holding e Sam Johnstone.

Sono in gioco preziosi punti in campionato e, nonostante la posizione non brillante in classifica, il Palace ha otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Jordan Ayew dovrebbe tornare dalla squalifica e Eberechi Eze è probabile che torni titolare dopo essere subentrato nella partita contro il City.

Momento Brighton

Il Brighton, sotto la guida di Roberto De Zerbi, ha subito due sconfitte consecutive in Premier League contro Chelsea e Arsenal, interrompendo una striscia di 32 partite con almeno un gol segnato. Il Brighton, dopo la prestazione sottotono contro l’Arsenal, cercherà di riscattarsi in questo derby. Nonostante abbiano vinto solo una delle ultime sei partite in trasferta, la qualità del Brighton non è da sottovalutare. Gli ospiti potrebbero essere senza Joel Veltman per infortunio, e alcuni giocatori chiave come Julio Enciso e Solly March sono fuori per problemi al ginocchio.

Crystal Palace-Brighton, consigli e Analisi Finale