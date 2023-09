Dalmat: “Gara speciale, i nerazzurri saranno concentrati. Lukaku si è comportato malissimo”

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, Stephan Dalmat, ex calciatore dell’Inter ha parlato del derby di questa sera di San Siro. E poi ha attaccato Lukaku: “Giocare un derby dopo la sosta è un po’ particolare e per un allenatore è sempre un po’ più complicato”. “Tutti sono andati in nazionale, ma è una gara speciale e tutti saranno concentrati”.

Dalmat: “Inter più forte rispetto all’anno scorso”

Chi vede come squadra favorita?

“Nessuna delle due. Entrambe hanno fatto un buon mercato e hanno iniziato bene in campionato, ma non si può fare un pronostico. Certo, io vorrei una vittoria dell’Inter, ma so che sarà difficile come tutte le sfide contro il Milan. Mi aspetto una bella partita”.

L’Inter è più forte rispetto al passato?

“Sì, è migliore. Inzaghi adesso ha una rosa più completa e più forte, con calciatori che hanno caratteristiche diverse tra di loro e questo, per un tecnico, è una cosa davvero positiva perché può sfruttare le doti di tutti”.

Il modo in cui si è comportato Lukaku in estate con l’Inter ha deluso molto la dirigenza ed i suoi ex compagni.

“Non uso mezzi termini. Si è comportato malissimo, ha tradito e mancato di rispetto a tutti, dal tifoso ai giocatori. Amo il Lukaku calciatore, ma l’uomo mi ha deluso. Basta”.

Sono arrivati due francesi come lei però, Thuram e Pavard.

“Tutti e due aggiungeranno qualcosa di importante alla squadra. Pavard ha giocato nel Bayern Monaco e può dare un contributo significativo con la sua esperienza, mentre Thuram è un ragazzo generoso, che attacca sempre la profondità e non si risparmia. Spero che possa segnare tanti gol”.

Oltre a loro, Marotta ha preso anche Sommer, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic e Sanchez. L’Inter è anche più completa?

“Chi ha giocato ha iniziato bene, ma sicuramente farà ancora meglio con il tempo. La rosa che ha a disposizione Inzaghi può veramente fare la differenza per quanto è profonda ed adatta a giocare su tre competizioni”.

Chi è che la incuriosisce di più?

“Thuram, e non lo dico perché è francese. Sono sicuro che farà una grande stagione, può portare cose diverse rispetto ad altri giocatori”.

E del Milan chi teme?

“Hanno una bella squadra, ma non sono concentrato su di loro”.