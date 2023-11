Danilo è stato intervistato da Mola rivelando un retroscena di mercato e parlando del suo rapporto speciale con Alex Sandro fin dagli albori della loro carriera.

Parole al miele verso Alex Sandro

Queste le sue parole: “Non l’ho mai raccontato, ma nel 2017 potevo andere alla Juve prima di andare al Manchester City. Mentre parlavo con una persona della Juve ho chiesto se Alex (Sandro ndr) rimaneva o andava via. In quel momento c’erano tante squadre che lo cercavano. Se lui andava via per me era insostenibile in quel momento. Alex per me è stato sempre un fratello. E’ l’amico vero che ho nel calcio. Giocare insieme ad Alex in campo è una cosa che non so spiegare. Se vedo che è in difficoltà un momento o che può succedere qualcosa ho quella voglia di andare lì a rimediare a quella situazione e aiutarlo. Questo è veramente bello. Lui è il padrino del mio figlio più piccolo, è uno di famiglia”.