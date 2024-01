Darmstadt-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Bundesliga: Borussia Dortmund ospite del Darmstadt allo Stadion am Böllenfalltor. Gialloneri, quinti, costretti a vincere per mantenere il passo delle avversarie per un posto nella prossima UEFA Champions League. La formazione di Terzic manca la vittoria da quattro gare e ha portato a casa soltanto tre punti, racimolando complessivamente tre pareggi e una sconfitta. Di fronte l’ultima della classe, il Darmstadt, con soli 10 punti raccolti in sedici gara. L’ultimo precedente, disputato nel febbraio 2017, è terminato 2-1. Il match, in programma sabato alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

DARMSTADT (3-4-1-2):Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Riedel, Franjić, Holland , Karić; Kempe; Pfeiffer, Skarke. All. Lieberknecht.