Borussia Dortmund-Mainz, le ultimissime sulle formazioni

Borussia Dortmund in campo con il 4-3-3. Tra i pali c’è Kobel. Difesa affidata a Hummels e Schlotterbeck, con Meunier e Bensebaini sulle corsie laterali. In mezzo al campo Reus, Emre Can e Brandt. In avanti, ai lati di Füllkrug, spazio a Malen e Bynoe-Gittens.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Reus, Emre Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens. All. Terzic.

MAINZ (4-2-3-1): Batz; da Costa, van den Berg, Kohr, Mwene; Papela, Krauß; Gruda, Lee, Richter; Ajorque. All. Siewert.