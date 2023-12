Borussia Dortmund-Mainz, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Borussia cerca una vittoria in campionato che non arriva da cinque partite.

La sfida in programma tra Borussia Dortmund e Mainz, in Bundesliga, si presenta come un incontro cruciale per entrambe le squadre. Il Dortmund, dopo un anno di alti e bassi, ha l’opportunità di concludere l’anno su una nota positiva, mentre il Mainz cerca di continuare a migliorare la propria difesa sotto la guida dell’allenatore ad interim Jan Siewert.

Borussia Dortmund-Mainz, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Borussia Dortmund è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.50 su snai e 1.53 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria del Mainz (segno 2) si trova anche quota 5.35. Ecco la comparazione quote di Borussia Dortmund e Mainz dei bookmakers:

Snai : Borussia Dortmund (1): 1.50 Pareggio (X): 4.75 Mainz (2): 5.25

: Gol Gol : Borussia Dortmund (1): 1.55 Pareggio (X): 4.85 Mainz (2): 5.30

: Sportbet : Borussia Dortmund (1): 1.53 Pareggio (X): 4.70 Mainz (2): 5.35

:

Momento Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha vissuto un periodo difficile, con solo una vittoria nelle ultime sette partite. Tuttavia, hanno ottenuto un importante successo in Europa, finendo in testa nel loro gruppo di Champions League. Donyell Malen, che ha segnato nell’ultimo pareggio 1-1 contro l’Augsburg, sembra avere un posto assicurato nell’attacco del Dortmund. Il ritorno di Mats Hummels dalla squalifica dovrebbe vedere il difensore inserirsi al centro della difesa, probabilmente al posto di Niklas Süle. Il Dortmund ha subito alcuni infortuni, tra cui Julian Ryerson, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko e Felix Nmecha, che mettono a dura prova la profondità della squadra​​​​.

Momento Mainz

Il Mainz, dal canto suo, non ha vinto nelle ultime cinque partite ma ha mostrato miglioramenti in difesa, concedendo solo tre gol nelle ultime sei partite. La squadra ha anche diversi giocatori indisponibili, tra cui il portiere titolare Robin Zentner, Anthony Caci e Leandro Barreiro. Nonostante queste assenze, il Mainz ha mantenuto una buona forma difensiva e cercherà di continuare su questa strada. La partita contro il Dortmund offre al Mainz l’opportunità di riscattarsi dopo aver impedito al Dortmund di vincere il titolo nella giornata finale della scorsa stagione con un pareggio 2-2​​.

Borussia Dortmund-Mainz, consigli e Analisi Finale

Il Borussia Dortmund, nonostante le recenti difficoltà, parte come favorito per la partita contro il Mainz. Il loro attacco, guidato da giocatori come Malen e Füllkrug, dovrebbe mettere alla prova la difesa del Mainz. Tuttavia, il Mainz ha dimostrato di poter essere difficile da superare, specialmente in trasferta, dove non ha subito sconfitte nelle ultime cinque partite. La difesa migliorata del Mainz potrebbe rappresentare una sfida per il Dortmund, che dovrà sfruttare al meglio le opportunità di gol. Inoltre, il ritorno di giocatori chiave potrebbe dare al Dortmund il vantaggio di cui hanno bisogno per ottenere una vittoria​​​​.