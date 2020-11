De Sciglio: “Ibra è un esempio. La lite con CR7? È andata così”

Mattia de Sciglio, terzino ex Milan e Juve passato in estate al Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il classe 1992 vuole riconquistare un posto nella Nazionale italiana infatti spiega il motivo per il quale ha accettato il trasferimento all’estero: “Sono venuto al Lione perché voglio tornare in nazionale. Spero che Mancini apprezzi la voglia di mettersi in gioco in un campionato straniero”.

Non solo nazionale, ma De Sciglio ha sottolineato anche il buon lavoro svolto dal Milan e dal suo leader Ibrahimovic: “È importante affidarsi a giocatori di esperienza come Zlatan. Sono un esempio per i più giovani e i suoi consigli ti portano a migliorare”.

In passato si vociferava di un doppio litigio avvenuto tra Mattia De Sciglio e i suoi ex compagni di squadra: Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic. L’ex Juve però afferma: “Smentisco categoricamente. Non ho mai avuto alcun tipo di problema con nessuno dei due”.