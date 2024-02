Donadoni: “Inter la più attrezzata per la scudetto ma il Milan se la giocherà fino in fondo”

Intervistato da TMW, Roberto Donadoni, ex allenatore del Milan e dell’Italia, ha parlato della serie A e non solo: “Quando competi con una diretta rivale e dai dimostrazioni di questo tipo, metti delle ottime chance sull’avvenire, quindi sullo Scudetto. Ci sono ancora tante partite, ma l’Inter è la più attrezzata per il titolo. Nella squadra nerazzurra oggi c’è una coesione importante, i giocatori fanno ciò che devono con voglia e carattere. Se lo stanno guadagnando”.

Donadoni: “L’ambizione del Milan è rimanere in alto”

Sul Milan: “L’ambizione del Milan è rimanere là in alto, se la giocherà fino in fondo. Rossoneri e bianconeri comunque partono sotto rispetto al potenziale dell’Inter, poi nel calcio tutto può succedere”.

Sulle critiche a Pioli: “Quelli sono ragionamenti che vengono fuori quando in un determinato momento vengono un po’ meno i risultati, è successo anche a Inzaghi nell’Inter. Figuriamoci… È il solito ritornello che si ripete, ma sono discorsi che i club e gli spogliatoi conoscono”.