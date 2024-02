Due nomi per la Juventus del prossimo anno | I bianconeri programmano gli acquisti

La Juventus è pronta alle prossime mosse di mercato per la prossima estate. Infatti secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, i bianconeri avrebbero già messo nel mirino due centrocampisti, e un esterno d’attacco.

Juventus, Koopmeiners a centrocampo, Felipe Anderson in attacco

Con l’uscita di Soulè piace all’Atalanta e in Premier League, la Juventus avrebbe un tesoretto da spendere per il centrocampista, che potrebbe essere Koopmeiners oppure Ferguson del Bologna. Per l’attaccante, Felipe Anderson andrà in scadenza con la Lazio, e la Juventus sembra essere in pole per accaparrarsi il giocatore brasiliano. In uscita Chiesa che sta vivendo quest’anno una stagione deludente, fischiato anche nell’ultima gara contro il Frosinone.