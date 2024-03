Ventisettesima giornata contrassegnata da tanti errori arbitrali che in certi casi hanno pesato anche sul Fantacalcio. A livello di rendimento segnaliamo la nuova impennata di Dybala che, al pari di Sanchez e del suo compagno di squadra Lukaku, si piazza al primo posto assoluto con 11,5. Bene anche Lorenzo Pellegrini mentre il suo omonimo e dirimpettaio cittadino Luca merita uno degli ultimi posti soprattutto a causa della doppia ammonizione comminatagli dal pessimo Di Bello che fosse oggetto dei nostri giudizi avrebbe meritato senza dubbio la votazione più bassa. Vediamo ora com’è andata nel dettaglio, ruolo per ruolo.

PORTIERI – Il rigore respinto ad Osimhen vale per Szczesny la massima votazione in fantapagella pari a 7,5 nonostante le due reti comunque incassate. Alle spalle del bianconero il granata Milinkovic-Savic che merita 7 mantenendo la porta imbattuta. A livello prestazionale altra ottima giornata per Ochoa che consegue lo stesso risultato ma poi chiude a 6 per il gol subito. Il “monzese” Di Gregorio non regge la solita media e partendo da un iniziale 5,5 chiude a 1,5 a seguito dei 4 palloni che i romanisti infilano alle sue spalle. La sfortunata autorete, decisiva per il risultato finale, “costa” a Cerofolini un pesante 3 di fantamedia.

DIFENSORI – La prima rete in campionato vale per Kamara un bel 10 in fantapagella; si fermano a 9 Vasquez (6,5, rete e ammonizione) e A. Carboni che parte da una semplice sufficienza. Evidenziamo anche l’ottimo rendimento di Mina che merita un bel 7 ma resta a 6,5 per un giallo. Proprio i cartellini sventolati ai suoi danni da Di Bello, portano Luca Pellegrini (voto di partenza 4,5) ad un finale 3,5 che lo rendono il peggior difensore della giornata. Poco meglio il suo compagno di reparto e squadra Marusic e l’udinese Ebosele che si fermano a 4.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo domina l’altro Pellegrini, il giallorosso Lorenzo, che merita 7,5 e grazie al gol tocca quota 10,5. Tra gli innumerevoli centrocampisti da 10 (7 + bonus rete) segnaliamo la costanza di Ferguson e le novità Jankto e Aslani. L’espulsione contestata di Ricci porta il centrocampista granata ad essere il peggiore della settimana con 3,5. Guendouzi, secondo noi penalizzato ingiustamente anche nel voto di partenza (5) chiude con un 4 che sa di rosso. Per una volta tra i flop finisce anche Koopmeiners che merita 5 poi tramutatosi in 4,5 col cartellino giallo rimediato.

ATTACCANTI – Dybala con 11,5 si conferma al top assoluto della settimana insieme a Lukaku e Sanchez. Tutti sono giunti a questa fantamedia partendo da una base di 7,5 e aggiungendovi una rete ed un assist. Torna tra i migliori Lookman con un bel 10 (7 + bonus), al pari, tra gli altri, di Okafor, Cheddira, Raspadori e Chiesa. Osimhen, che dal ritorno in campo dopo la Coppa d’Africa era stato sempre tra i migliori, stavolta finisce all’ultimo posto tra le punte a causa dell’errore dal dischetto che gli vale un risultato finale di 2,5. Stesso malus ma base di partenza leggermente migliore per Krstovic che chiude a 3,5. Tra tutti quelli che chiudono a 5 (con o senza malus) per una volta ci togliamo lo sfizio di mettere in evidenza il super cannoniere del campionato Lautaro Martinez.