Queste deve essere la gara della svolta per i giallorossi di Mourinho che dopo l’impegno di Europa League affrontano al Mapei il Sassuolo davanti a più di 6000 tifosi giallorossi al seguito. Parte subito forte la squadra di Mourinho, che cerca subito il gol del vantaggio e va vicino al gol prima con Paredes e poi con Dybala. La Roma fa la partita ma a segnare l’1 a 0 è il Sassuolo grazie al solito Berardi che consegna il solito assist a Henrique che al 26′ deve solo spingere in porta e battere Rui Patricio. Pur non in maniera brillantissima la Roma spinge ancora e nel finale di primo tempo Consigli toglie la palla dalle ragnatele a Dybala, che vede i mostri così come contro il Servette.

Sassuolo-Roma, giallorossi forza quattro con El Sha e Azmoun

Il primo tempo termina con il vantaggio del Sassuolo e allora Mourinho prova a mischiare le carte: dentro Azmoun e Kristensen e fuori Spinazzola e Bove. I giallorossi spingono ancora e al 54′ Consigli salva ancora su Lukaku che non spinge a sufficienza il tiro per battere il portiere neroverde. Al 62′ arriva l’episodio che può far cambiare le carte alla Roma visto che Boloca entra in maniera decisa su Paredes e riceve dall’arbitro Marcenaro il cartellino rosso. Forti della superiorità numerica spingono ancora i giallorossi e al 75′ viene concesso un calcio di rigore alla squadra di Mourinho per un fallo su Kristensen. Tocca a Paulo Dybala trasformare il tiro in rete e riportare le cose in parità. Non è finita qua però perchè all’81’ è l’ex a portare in vantaggio i giallorossi con un tiro del difensore deviato da un difensore del Sassuolo che beffa Consigli. Quello che ciò che più conta è che la Roma torna a vincere in trasferta e con un trend da Champions sotto solo a Inter e Juventus.