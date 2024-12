Dybala risponde a Reijnders (1-1) | Milan Roma finisce in parità

San Siro fa da cornice all’attesissima sfida tra Milan e Roma, valida per il posticipo della 18a giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla vittoria del Bentegodi per 1-0 ai danni del Verona. Dall’altra gli uomini di Ranieri si presentano al match dopo aver travolto il Parma con un pirotecnico 5-0.

Milan – Roma, Dybala e Dovbyk sempre più importanti per Ranieri

Buono l’avvio di gara dei giallorossi che dopo appena 10′ colpiscono un palo con Dovbyk. Tuttavia, proprio quando la Roma costringe i rossoneri nella propria metà campo, arriva il contropiede letale di quest’ultimi: in ripartenza, Fofana serve molto bene Reijnders che batte Svilar e fa 1-0 dopo appena 15′. È spettacolo assoluto al Meazza, dopo l’ennesimo contropiede del Milan non sfruttato da Morata, arriva infatti il pareggio romanista: assist geniale di Dovbyk che, posizione defilata, d’esterno alza un cioccolatino per Dybala che con una splendida conclusione al volo batte Maignan. Dopo le due reti la partita sembra stapparsi definitivamente con occasioni da una parte e dall’altra: Milan pericoloso con le galoppate di Chukwueze sulla destra, mentre nella Roma è Dybala il più ispirato. Nel finale polemiche per un rigore non fischiato a Reijnders dopo un contatto con Pisilli. Espulso Fonseca per proteste. Si va a riposo sul parziale di 1-1. L’inizio del secondo tempo vede un Milan arrembante alzare il baricentro e costruire delle occasioni importanti, specialmente con Chukwueze e Bennacer. Tuttavia i rossoneri si trovano davanti un ottimo Svilar. La seconda metà della ripresa vede le due squadre allungarsi, con spazi decisamente più aperti da una parte e dall’altra. Nel finale doppia occasione della Roma: prima una conclusione di Dybala al volo che però viene deviata in angolo. Sugli sviluppi dello stesso corner il pallone arriva ad El Shaarawy che conclude da posizione defilata ma trova un pronto Maignan. Nel recupero prova a riaccendersi Dybala che con un forte sinistro da fuori spara alto. Finisce 1-1 una bella partita tra due squadre che chiudono il loro 2024 con un pareggio che in linea di massima non accontenta nessuna delle due compagini.

Milan-Roma, il tabellino

1-1

Reti: 15′ Reijnders (M); 23′ Dybala (R);

Ammoniti: 4′ Koné (R); 13′ Hummels (R); 42′ Hernández (M); 43′ Morata (M); 66′ Paredes (R); 70′ Celik (R); 82′ Reijnders (M); 94′ Gabbia (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano(45′ Bennacer); Chukwueze(61′ Abraham), Reijnders, Jiménez; Morata(86′ Camarda). A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. Allenatore: Fonseca.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels(45′ Celik), N’Dicka; Saelemaekers(79′ El Shaarawy), Koné(45′ Pellegrini), Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk(86′ Shomurodov). A disposizione: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, Sangaré; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Ranieri.