Dybala rientrato nella Capitale

Operazione riuscita nella giornata di ieri per Paulo Dybala, infortunato al tendine della coscia sinistra durante la sfida contro il Cagliari. Al rientro a Roma il talento argentino ha dichiarato: “Sto bene, non so quando tornerò. I dottori mi hanno detto che posso camminare senza stampelle. Non so se sabato sarò a Lecce con la squadra, devo parlare con i dottori. Per le altre penso che ci sarò”.