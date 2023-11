Dopo la sosta per le nazionali si torna in campo con JUVENTUS-INTER

Sarà SALERNITANA-LAZIO sabato alle 15.00 ad aprire le contese. Nei padroni di casa restano molti dubbi sull’impiego di Dia. Ovviamente da schierare qualora scendesse in campo, al pari del solito Candreva e dell’emergente Ikwuemesi; fra i biancocelesti fari puntati sul capitano Immobile, Felipe Anderson e perché no su Romagnoli che prima o poi potrebbe sbloccarsi con la rete che cerca da inizio stagione. Sorpresa: Isaksen.

Alle ore 18.00 Mazzarri esordirà nuovamente sulla panchina del NAPOLI a Bergamo. Osimhen è annunciato in panchina ma se siete opportunamente “coperti” potreste rischiarlo. Con lui naturalmente Kvaratskhelia e Politano ma anche Elmas, in predicato di partire titolare in luogo del malconcio Zielinski. Nell’ATALANTA spazio per la doppia coppia Scamacca – Lookman e Koopmeiners-Ederson. Possibile sorpresa De Ketelaere che viene dato riserva ma potrebbe anche trovare spazio dall’inizio.

In serata altra sfida di cartello tra MILAN e FIORENTINA. I rossoneri hanno grossi problemi sul fronte offensivo e Pioli dovrà per forza dare spazio a Jovic, illustre ex di giornata. A questo punto puntiamoci… non si sa mai. Con lo slavo dentro anche Pulisic e Theo Hernandez. Tra i gigliati invece scommettiamo su Nico Gonzalez, Bonaventura e Nzola. Sorprese: Musah e Arthur.

Domenica a pranzo in campo CAGLIARI-MONZA. Luvumbo, Viola e Jankto i nostri prediletti in casa sarda; Colombo, Colpani e Ciurria tra i brianzoli. Sorprese: Vignato tra gli ospiti e Prati nelle fila dei padroni di casa.

Alle 15.00 sfida salvezza in Toscana con EMPOLI-SASSUOLO. Logico negli ospiti tornare a puntare su Berardi e Pinamonti. Il jolly lo giochiamo su Erlic. Nell’Empoli diamo ancora fiducia al vecchio Caputo e pure a Cancellieri, fin qui piuttosto deludente. Chance anche per Maldini che comunque entrerà a gara in corso. Nome nuovo: Cacace.

Stesso orario per FROSINONE-GENOA. Gilardino difficilmente riuscirà a recuperare Retegui e stante il ko in nazionale di Gudmunsson l’ex punta azzurra si ritrova a corto di elementi offensivi. A questo punto spazio per Malinovskyi e Puscas senza sottovalutare Vasquez, finora molto positivo a livello prestazionale ma ancora a secco di bonus. Di Francesco (e noi con lui) darà naturalmente fiducia a Soulè. Aggiungiamo l’altro gioiellino Reinier e Brescianini. Possibilità anche per Cheddira ultimamente scomparso dai radar.

Alle 18.00 la ROMA ospiterà la rinata UDINESE di Cioffi. Tra i capitolini l’accoppiata Dybala-Lukaku non è quotabile; al loro fianco spazio per Pellegrini, che dovrebbe tornare dal primo minuto, e Mancini, atteso allo squillo offensivo. Nei bianconeri rinnoviamo la fiducia in Pereyra e concediamo possibilità di lasciare il segno al solito Samardzic. Aggiungiamo anche Lovric e Thauvin qualora riuscisse a ritagliarsi un minutaggio sufficiente.

Alle 20.45 la partitissima, il derby d’Italia tra JUVENTUS e INTER. I padroni di casa mancheranno di parecchi pezzi specie in mezzo al campo ma daranno senza dubbio battaglia fino all’ultimo minuto. Pensiamo possa essere la giornata di Chiesa e Vlahovic, ma non tralasceremmo le possibilità di Rabiot e Gatti, uno che già in passato ha trovato il jolly inatteso. Nell’Inter inutile cercare di sviare dall’ovvio. Quindi dentro Lautaro-Thuram senza nessun dubbio. Poi a seguire Mkhitaryan, Calhanoglu e uno tra Frattesi e Barella. Nomination a sorpresa per De Vrij.

Lunedì alle 18.30 altro incrocio in zona pericolo tra HELLAS VERONA e LECCE. Gli scaligeri, a secco da troppo tempo, mirano ai tre punti tramite i gol di Bonazzoli e Djuric; possibilità anche per Lazovic e dalla panchina per Ngonge. Nei giallorossi puntiamo su Piccoli e Sansone con speranze anche nei confronti di Strefezza, chiamato a farsi finalmente vivo.

Chiude la giornata alle 20.45 BOLOGNA-TORINO. Assenza pesante nei felsinei che dovranno fare a meno di Orsolini. Lecito allora puntare decisamente sui soliti noti Zirkzee e Ferguson ai quali affianchiamo Freuler e Posch. Nei granata invece spazio a Sanabria, Vlasic e Lazaro.

CAPITOLO PORTIERI: Szczesny e Sommer, i migliori del ruolo, giocheranno contro: a voi l’ardua sentenza! Per il resto occhi aperti sui portieri di Cagliari-Monza e Empoli-Sassuolo, gare nelle quali gli attacchi potrebbero fare fatica ad imporsi a tutto vantaggio degli estremi difensori. Puntiamo anche su Rui Patricio e Turati.