EFL Cup: Liverpool-Fulham, probabili formazioni e dove vederla

Seconda semifinale di ritorno di EFL Cup, in programma mercoledì alle 21 a Craven Cottage, tra Fulham e Liverpool. Reds, in vantaggio di una rete nel complessivo, con due risultati a disposizione per raggiungere la finale. Infatti, la gara d’andata è terminata 2-1 per la formazione di Klopp con reti di Jones e Gakpo, per i padroni di casa, e Willian, per gli ospiti. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Jimenez. All. Marco Silva.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Elliott, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Jota, Nuñez. All. Klopp.