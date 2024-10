Inzaghi pronto a lanciare Frattesi dal 1′. Con Çalhanoğlu out, il centro in mezzo al campo sarà di Barella. Nessun dubbio in attacco, confermato l’attacco titolare composto da Lautaro e Thuram. D’Aversa sceglie Solbakken accanto a Colombo.

Empoli-Inter, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.